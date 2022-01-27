США пішли на поступки? ЗМІ оприлюднили відповідь Кремлю

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Відповідь США на вимоги РФ про гарантії безпеки відкриває дорогу для організації переговорів про обмеження на розміщення ракет середньої та меншої дальності (РСМЗ).

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на документи, що опинилися у видання.

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Судячи з цих даних, у письмовій відповіді США Росії йдеться про те, що Штати настроєні обговорити взаємні правила щодо обмеження РСМД. Крім того, американська сторона та її союзники готові вести переговори про запровадження взаємних правил, що обмежують масштаб і місця проведення військових навчань, щоб переміщення військових не могли бути розцінені як стягування сил для потенційного нападу.

У відповіді ясно зазначено, що РФ не матиме права вето з питань розміщення ядерної зброї, військ або звичайних видів озброєнь.

Росія проти НАТО