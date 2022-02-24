США розширили заборону на польоти своєї авіації – CNN

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Уряд Сполучених Штатів Америки розширює район поблизу України, куди не можуть літати американські пілоти.

Про це повідомляє CNN.

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Де заборонені польоти

Як зазначається, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) опублікувало розширене повідомлення для пілотів, яке "тепер охоплюватиме всю Україну, всю Білорусь та західну частину Росії".

Фото – Unsplash.

До цього оголошення FAA забороняло польоти лише у східному регіоні України, хоча повітряний простір України вже був закритий, а жодна авіакомпанія США не виконувала польоти в Україну чи з України.

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Крім цього, у FAA заявили, що випускають власний бюлетень для пілотів замість покладатися на бюлетень українського уряду "з урахуванням обставин".

Водночас обмеження не поширюються на воєнні операції.

Санкції від США

Президент США Джо Байден заявив про введення санкцій проти банків Російської Федерації, де перебувають понад трильйона доларів.

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"А також від'єднаємо великі банки від американської фінансової системи. При цьому сьогодні ми блокуємо чотири банки, включаючи ВТБ, який має 250 млрд. доларів активів".

Також президент США заявив, що країна запроваджує й інші санкції.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США розглядають постачання нового захисного озброєння посилення оборонних можливостей України.

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