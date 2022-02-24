США расширили запрет на полеты своей авиации – CNN

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Правительство Соединенных Штатов Америки расширяет район вблизи Украины, куда не могут летать американские пилоты.

Об этом сообщает CNN.

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Где запрещены полеты

Как отмечается, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало расширенное уведомление для пилотов, которое "теперь будет охватывать всю Украину, всю Беларусь и западную часть России".

Фото – Unsplash.

До этого объявления FAA запрещало полеты только в восточном регионе Украины, хотя воздушное пространство Украины уже было закрыто, а ни одна авиакомпания США не выполняла полеты в Украину или из Украины

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Кроме этого, в FAA заявили, что выпускают собственный бюллетень для пилотов вместо того, чтобы полагаться на бюллетень украинского правительства "с учетом обстоятельств".

При этом ограничения не распространяются на военные операции.

Санкции от США

Президент США Джо Байден заявил о введении санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

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"А также отсоединим крупные банки от американской финансовой системы. При этом сегодня мы блокируем четыре банка, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов".

Также президент США заявил, что страна вводит и другие санкции.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают поставки нового защитного вооружения для усиления оборонных возможностей Украины.

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