Байден приказал перебросить дополнительные войска в Европу

Президент заявил, что США готовятся и к другим шагам

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки будут ослаблять стратегические области Российской Федерации.

Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге, который транслирует телеканал "Украина 24".

Реклама

Саммит НАТО

"Наши действия снизят почти на половину экспорт России. Также исчезнут возможности космических разработок", – заявил Байден.

/ Фото: Украина 24

Также он напомнил, что завтра пройдет саммит НАТО, в котором будут участвовать лидеры 30 стран Альянса:

"Мы договоримся о следующих шагах. Мы предоставили оборону помощь Украине. Наши вооруженные силы не вовлечены в боевые действия. Они уезжают в Европу, чтобы обезопасить союзников".

Джо Байден отметил, что во вторник в ответ на агрессию России распорядился об укреплении Эстонии, Польши и Румынии:

Реклама

"Наши союзники усиливают коллективную оборону. После нападения НАТО собралось и активизировало ответный план. Даю разрешение на размещение военных в Германии. Мы готовимся и к другим шагам".

Напомним, Джо Байдену было представлено много вариантов проведения массированных кибератак, направленных на то, чтобы подорвать способность РФ поддерживать свои военные операции в Украине.

Разведка США и военные предлагают использовать американское кибероружие в "невиданных ранее масштабах".

Кроме этого, президент США заявил о введении новых санкций против банков Российской Федерации, где находятся более триллиона долларов.

Реклама

"Мы ограничим способность России и российского правительства действовать в долларах, евро, йене. Мы прекратим способность финансировать и увеличивать российское войско, а также навредим их способности конкурировать в высокотехнологичной экономике 21-го века", – сказал президент США.

Вторжение России в Украину