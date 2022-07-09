Байден схвалив новий пакет допомоги Україні на $400 млн: що отримаємо

Джо Байден (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США підписав наказ про надання нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Пентагон.

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У документі йдеться, що американський лідер делегує повноваження Державному секретареві з передачі допомоги на 400 мільйонів доларів США для України "на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку".

До нового пакету допомоги увійдуть чотири нові системи HIMARS, 3 тактичні машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи та запчастини.

"Це новий тип 155-мм артилерійських боєприпасів. Він має більшу точність. Він пропонує Україні точну нагоду вражати конкретні цілі. Він заощадить боєприпаси. Він буде ефективнішим за рахунок точності. Це подальший розвиток нашої підтримки України у цій битві на Донбасі", – сказав високопоставлений представник міністерства оборони під час брифінгу у Пентагоні.

Той же чиновник зазначив, що високоточні снаряди для використання в гаубичних артилерійських системах, які вже є в Україні, вже використовуються американськими військовими і є в їхньому власному арсеналі.

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Скільки всього США виділили на підтримку України

У Пентагоні також підбили підсумки військової допомоги, яку вже надали захисникам України. Усього за два тижні вона вже досягла 2,2 мільярда доларів. Загалом із початку правління адміністрації Байдена ця держава виділила приблизно 8 мільярдів доларів на допомогу нашим воїнам.

Слід зауважити, що йдеться не лише про допомогу зброєю. Також оплачують навчання, необхідні для наших військових з оснащенням країн НАТО.

Раніше ми повідомляли, що у Байдена розповіли, хто прийматиме рішення про переговори між Україною та РФ.

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