Країни G7 обіцяють Україні понад 24 млрд доларів у 2022 році

Країни G7 готові зробити більше за необхідності. / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Міністри фінансів G7 пообіцяли виділити Україні понад 24 мільярди доларів у 2022 році.

Про це пише Reuters.

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Підтримка України

За словами міністрів, вони надали та пообіцяли додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 мільярди доларів у 2022 році, додавши, що "готові зробити більше за необхідності".

У заяві сказано, що міністри "жалкують про участь Росії у міжнародних форумах", у тому числі зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку цього тижня.

"Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність із Росією у звичайному режимі", – зазначили вони.

Нагадаємо, NBC News писали, що США готуються оголосити цього тижня ще один суттєвий пакет військової допомоги Україні. Розмір пакета допомоги, як очікується, буде аналогічним 800 мільйонам доларів, про які адміністрація оголосила минулого тижня.

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