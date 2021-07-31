Страшні пожежі в Туреччині: п'ять регіонів оголосили зоною лиха

Ердоган заявив, що влада продовжує вживати всіх необхідних заходів, щоб відшкодувати збиток

Пожежі в Туреччині і президент країни. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 31 липня, в Туреччині оголосили зоною лиха регіони країни, які постраждалі від пожеж. А саме, в провінціях Адана, Анталья, Мугла, Мерсін і Османійє.

Про це повідомив президент Туреччини Тайїп Реджеп Ердоган в Telegram.

"Ми оголосили наші регіони, що постраждали від лісових пожеж, зонами лиха. Ми продовжимо робити всі необхідні кроки, щоб залікувати рани нашої нації і відшкодувати збиток", – написав він.

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Нагадаємо, в Туреччині затримали кількох підозрюваних у підпалах лісів. Одного з імовірних зловмисників помітили місцеві під час розведення вогню – люди ледь не вчинили самосуд. Зараз підозрювані під вартою і влада обіцяє, що винні не уникнуть відповідальності.

Раніше ми писали, що в охопленій пожежами Туреччині впав метеорит.