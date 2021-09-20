Стрілянина в університеті Пермі: нападника затримали, загинули люди

Озброєний чоловік в чорному одязі і касці зайшов в будівлю близько дев'ятої години ранку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Росії затримали хлопця, який відкрив вогонь в Пермському державному університеті.
Про це повідомили в пресслужбі вишу.
По не офіційними даними, кількість загиблих збільшилася до п'яти. Зброя була не травматична.
Що відомо
20 вересня молодик проник на територію університету. У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що невідомий відкрив вогонь. На іншому відео студенти вистрибують з вікон з висоти другого поверху.
Читайте також:
У Росії солдат-строковик відкрив стрілянину по людях – ЗМІ
Випадки стрільби і нападів в російських школах і коледжах
- 3 лютого 2014 року старшокласник прийшов з рушницею в московську школу № 263 і вистрілив у вчителя географії, який помер на місці. Шкільний охоронець почув шум та негайно повідомив про подію в поліцію. Коли на місце прибули співробітники правоохоронних органів, підліток почав стріляти в них. При цьому було вбито співробітника поліції, ще один отримав поранення. Підлітку було пред'явлено звинувачення в захопленні заручників, вбивство і посяганні на життя співробітників правоохоронних органів. За результатами проведеної експертизи старшокласника визнали неосудним, суд відправив його на примусове лікування. Цей інцидент був першим в Росії випадком стрілянини в школі з цивільної зброї.
- У березні 2017 року в гімназії підмосковного міста Люберці під час уроку фізкультури один з учнів активував пристрій для відлякування собак, внаслідок чого контузії отримали чотири людини. Пристрій було вкрадено у іншого школяра.
- 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі учень разом зі знайомим напали з ножами на учнів четвертого класу. Постраждали дев'ять дітей і вчителька. Нападники також поранили один одного. Їм пред'явили звинувачення в замаху на вбивство двох і більше осіб.
- 19 січня 2018 року в школі селища Сосновий Бор в Бурятії учень напав з сокирою на дітей і вчительку, а також спробував підпалити будівлю. Постраждали шість дітей і викладач. Після затримання нападник здійснив спробу самогубства.
- 14 листопада 2019 року студент застосував вогнепальну зброю в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства в Благовєщенську. Загинув один учень, нападник наклав на себе руки, після того як його заблокували в одній з аудиторій.
- 11 травня 2021 в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.