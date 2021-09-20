Стрілянина в університеті Пермі: нападника затримали, загинули люди

Озброєний чоловік в чорному одязі і касці зайшов в будівлю близько дев'ятої години ранку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії затримали хлопця, який відкрив вогонь в Пермському державному університеті.

Про це повідомили в пресслужбі вишу.

По не офіційними даними, кількість загиблих збільшилася до п'яти. Зброя була не травматична.

Що відомо

20 вересня молодик проник на територію університету. У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що невідомий відкрив вогонь. На іншому відео студенти вистрибують з вікон з висоти другого поверху.

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