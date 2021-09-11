Теракт 9/11 в США. Що сталося того дня і чому обрушилися вежі-близнюки

У вежі Всесвітнього торгового центру врізалися два літаки / Фото: Колаж: Сьогодні

У США вшановують пам'ять загиблих внаслідок терористичних актів – самогубств, відомих як 9/11. Цього дня 20 років тому загинули 2977 людей, якщо не рахувати 19 терористів-викрадачів. Цей напад став наймасштабнішою смертоносною атакою на території США.

Що сталося

11 вересня 2001 року 19 членів угруповання "Аль-Каїда" захопили чотири цивільні пасажирські лайнери.

Загарбники спрямували два лайнери у вежі Всесвітнього торговельного центру, що в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку. Літаки врізалися у вежі, після чого ті впали і спричинили руйнування прилеглих будівель. Третій літак був скерований у будівлю Пентагону.

Пасажири і команда четвертого авіалайнера хотіли перешкодити терористам, однак літак упав у полі в штаті Пенсильванія.

Внаслідок атак загинули 2977 людей, ще 24 особи пропали безвісти.

/ Фото: REUTERS

Чому обрушилися будівлі

Свідок теракту архітектор Іржі Боуднік пояснив, що на руйнування будівель Всесвітнього торговельного центру вирішальне значення справило пальне з літаків, які врізалися у вежі.

"Якщо припустити теорію змови з боку, наприклад, спецслужб США, то в неї мали бути залучені сотні людей. Але кажуть же, що там, де є навіть всього двоє людей, не може зберегтися жодна таємниця. А ми за 20 років не почули ніяких достовірних зізнань про змову", – сказав Боуднік.

У нього є речові докази, що підтверджують участь літаків в атаці на будівлі. На місці вибуху виявили навушники одного із членів екіпажу і багато інших предметів.

Отже, будівлі зруйнувалися від авіаційного гасу, який створив вогняне пекло на поверхах веж-близнюків після зруйнування їхніх сталевих конструкцій після удару.

/ Фото: Getty Images

Що кажуть у США

Під час свого виступу до 20-ї річниці нападу ісламістської організації "Аль-Каїда" президент США Джо Байден закликав американців до єдності.

Американський лідер вшанував пам'ять рятувальників, які відреагували на атаки.

"Ми вшановуємо всіх тих, хто ризикнув і віддав своє життя за лічені хвилини, години, а також місяці та роки після цього", – сказав Байден.

Він зазначив, що в єдності – найбільша сила США, незважаючи ні на що.

/ Фото: EPA

Велика Британія висловила підтримку Штатам

Серед загиблих у терактах було 67 британців. Королева Єлизавета II направила послання Байдену, в якому говориться, що її думки і молитви – про жертви, тих людей, що вижили, та їхні родини.

"Мій візит на територію Всесвітнього торговельного центру в 2010 році назавжди запам'ятався мені. Це нагадує мені, що, віддаючи належне людям з різних країн, різних віросповідань і традицій, які втратили свої життя, ми також віддаємо належне стійкості та рішучості спільнот, які об'єдналися для відбудови", – йдеться в посланні.

Зі свого боку прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив: терористам не вдалося "похитнути нашу віру в свободу і демократію". За його словами, поки зберігається загроза терору, люди відмовляються "жити в постійному страху".

/ Фото: Getty Images

"У кришталево чистий ранок терористи напали на Сполучені Штати з простою метою – вбити або покалічити якнайбільше людей, і, вчинивши таке кровопролиття в найбільшій демократії світу, вони намагалися зруйнувати віру вільних народів у всьому світі у відкрите суспільство, яке терористи зневажають і яке ми цінуємо", – сказав Джонсон.

Він вважає, що "саме через відкритість і терпимість Сполучених Штатів" люди багатьох національностей і релігій були вбиті того дня.

Зазначимо, що після трагедії 9/11 США почали затяжну війну з тероризмом. Зокрема і в Іраку та Афганістані. Про початок цієї боротьби оголосив 2001 року президент США Джордж Буш – молодший.