Теракт 9/11 в США. Что произошло в тот день и почему обрушились башни-близнецы

В башни Всемирного торгового центра врезались два самолета / Фото: Коллаж: Сегодня

В США чтят память погибших в результате террористических актов – самоубийств, известных как 9/11. В этот день 20 лет назад погибли 2977 человек, не считая 19 террористов-угонщиков. Это нападение стало самой масштабной смертоносной атакой на территории США.

Что произошло

11 сентября 2001 года 19 членов группировки "Аль-Каида" захватили четыре гражданских пассажирских лайнера.

Захватчики направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Они врезались в башни, после чего те обрушились и вызвали разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона.

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера хотели помешать террористам, однако самолет упал в поле в штате Пенсильвания.

В результате атак погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести.

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Почему обрушились здания

Свидетель теракта архитектор Иржи Боудник объяснил, что на обрушение зданий Всемирного торгового центра решающее значение оказало горящее топливо самолетов, которые врезались в них.

"Если предположить теорию заговора со стороны, например, спецслужб США, то в нем должны были быть задействованы сотни людей. Но говорят же, что там, где есть даже всего двое людей, не может сохраниться никакая тайна. Мы же за 20 лет не услышали никаких достоверных признаний о заговоре", – сказал Боудник.

У него есть вещественные доказательства, подтверждающие участие самолетов в атаке на здания. На месте взрыва обнаружили наушники одного из членов экипажа и ряд других предметов.

Таким образом, здания разрушились от авиационного керосина, который создал огненный ад на этажах башен-близнецов после нарушения их стальных конструкций после удара.

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Что говорят в США

Во время своего выступления по случаю 20-й годовщины нападения исламистской организации "Аль-Каида" президент США Джо Байден призвал американцев к единству.

Американский лидер почтил память спасателей, которые отреагировали на атаки.

"Мы чтим память всех тех, кто рискнул и отдал свои жизни за считаные минуты, часы, а также месяцы и годы после этого", – сказал Байден.

Он отметил, что в единстве – наибольшая сила США, несмотря ни на что.

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Великобритания выразила поддержку Штатам

Среди погибших в терактах было 67 британцев. Королева Елизавета II направила послание Байдену, в котором говорится, что ее мысли и молитвы – о жертвах, выживших и их семьях.

"Мой визит на территорию Всемирного торгового центра в 2010 году навсегда запомнился мне. Это напоминает мне, что, воздавая должное людям из разных стран, разных вероисповеданий и традиций, которые потеряли свои жизни, мы также отдаем должное стойкости и решимости сообществ, которые объединились для восстановления", – говорится в послании.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: террористам не удалось "поколебать нашу веру в свободу и демократию". По его словам, пока сохраняется угроза террора, люди отказываются "жить в постоянном страхе".

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"В кристально чистое утро террористы напали на Соединенные Штаты с простой целью – убить или покалечить как можно больше людей, и, совершив такое кровопролитие в величайшей демократии мира, они пытались разрушить веру свободных народов во всем мире в открытое общество, которое террористы презирают и которым мы дорожим", – сказал Джонсон.

Он считает, что "именно из-за открытости и терпимости Соединенных Штатов" люди многих национальностей и религий были убиты в тот день.

Отметим, что после трагедии 9/11 США начали затяжную войну с терроризмом. В том числе в Ираке и Афганистане. Начало борьбы объявил в 2001 году президент США Джордж Буш – младший.