Лише 10 країн виконали обіцянки перед Україною на 100% – дослідження

США досі поставили 38,4% обіцяних озброєнь. / Фото: Bild, Колаж: Сьогодні

Україна продовжує отримувати запевнення про підтримку нашої країни та допомогу від західних партнерів. Зокрема, Україні пообіцяли військову допомогу на суму 80,7 мільярда євро, проте лише 10 країн-партнерів на сьогодні повністю виконали свої зобов'язання.

Про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки, пише Bild.

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Як зазначається, лідер за обіцянками та виконанням – Польща, яка поставила 100% обіцяної зброї на 1,8 мільярда євро – це друге місце у світі після США. Водночас США досі поставили 38,4% (2,33 мільярда євро) обіцяних озброєнь (з допомоги на 6,3 мільярда євро).

Також свої обіцянки, крім Польщі, виконали:

Латвія (220 млн євро);

Франція (160 млн євро);

Італія (150 млн євро);

Бельгія (80 млн євро);

Люксембург (50 млн євро);

Фінляндія (30 млн євро);

Словенія (10 млн євро);

Австрія (3,3 млн євро);

Болгарія (3,5 млн євро).

Цікаво, що Велика Британія поставила 90,7% озброєння (з обіцяних 1,12 млрд євро), а Канада – 82,5% з обіцяних 0,92 мільярда євро.

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Список інших країн такий:

Естонія – 98% поставленого озброєння (обіцяла 250 мільйонів євро);

Норвегія – 96% (обіцяла 450 мільйонів євро);

Чехія – 88,9% (обіцяла 260 мільйонів євро);

Нідерланди – 84,9% (обіцяли 80 мільйонів євро);

Литва – 82,6% (обіцяла 50 мільйонів євро);

Словаччина – 72,6% (обіцяла 160 мільйонів євро);

Іспанія – 67,8% (обіцяла 40 мільйонів євро);

Швеція – 67,1% (обіцяла 80 мільйонів євро);

Данія – 64,8% (обіцяла 170 мільйонів євро);

Австралія – 58,4% (обіцяла 190 мільйонів євро).

Водночас сильно відстає Німеччина – Україні обіцяли зброї на 675 мільйонів євро, а досі поставили лише 39,9% (269 мільйонів євро). За Німеччиною слідують Нова Зеландія (31% поставленого озброєння з обіцяних 3,6 млн євро), Греція (5,8% з 250 млн євро), а потім Південна Корея, Португалія, Румунія та Хорватія – усі 0%.

Раніше президент США Джо Байден підписав наказ про надання нового пакету допомоги для України на 400 мільйонів доларів. До нового пакету допомоги увійдуть чотири нові системи HIMARS, 3 тактичні машини, 1000 високоточних 155-мм артилерійських боєприпасів, протибатарейні системи та запчастини. Також у Байдена розповіли, хто ухвалюватиме рішення про переговори між Україною та РФ.