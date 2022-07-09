Только 10 стран выполнили обещания перед Украиной на 100% – исследование

США до сих пор поставили 38,4% обещанных вооружений. / Фото: Bild, Коллаж: Сегодня

Украина продолжает получать заверения о поддержке нашей страны и помощи от западных партнеров. В частности, Украине пообещали военной помощи на сумму 80,7 миллиарда евро, однако только 10 стран-партнеров на сегодняшний день полностью выполнили свои обязательства.

Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики, пишет Bild.

Реклама

Детали

Как отмечается, лидер по обещаниям и выполнению – Польша, которая поставила 100% обещанного оружия на 1,8 миллиарда евро – это второе место в мире после США. При этом США до сих пор поставили 38,4% (2,33 миллиарда евро) обещанных вооружений (из помощи на 6,3 миллиарда евро).

Также свои обещания, кроме Польши, выполнили:

Латвия (220 млн евро);

Франция (160 млн евро);

Италия (150 млн евро);

Бельгия (80 млн евро);

Люксембург (50 миллионов евро);

Финляндия (30 миллионов евро);

Словения (10 миллионов евро);

Австрия (3,3 млн евро);

Болгария (3,5 млн евро).

Интересно, что Великобритания поставила 90,7% вооружения (из обещанных 1,12 млрд евро), а Канада – 82,5% из обещанных 0,92 миллиарда евро.

Реклама

Список других стран таков:

Эстония – 98% поставленного вооружения (обещала 250 миллионов евро);

Норвегия – 96% (обещала 450 миллионов евро);

Чехия – 88,9% (обещала 260 миллионов евро);

Нидерланды – 84,9% (обещали 80 миллионов евро);

Литва – 82,6% (обещала 50 миллионов евро);

Словакия – 72,6% (обещала 160 миллионов евро);

Испания – 67,8% (обещала 40 миллионов евро);

Швеция – 67,1% (обещала 80 миллионов евро);

Дания – 64,8% (обещала 170 миллионов евро);

Австралия – 58,4% (обещала 190 миллионов евро).

При этом сильно отстает Германия – Украине обещали оружия на 675 миллионов евро, а до сих пор поставили только 39,9% (269 миллионов евро). За Германией следуют Новая Зеландия (31% поставленного вооружения из обещанных 3,6 млн евро), Греция (5,8% из 250 млн евро), а затем Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия – все 0%.

Ранее президент США Джо Байден подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов. В новый пакет помощи войдут четыре новых системы HIMARS, 3 тактические машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти. Также у Байдена рассказали, кто будет принимать решение о переговорах между Украиной и РФ.