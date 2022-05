Троль рівня бог! Блінкен захотів присвятити Путіну пісню (відео)

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирішив присвятити президентові Росії Володимиру Путіну пісню під гітару

Про це він розповів під час виступу у Джорджтаунському університеті, повідомляє прес-служба Держдепу США.

"Мої співробітники не дозволили мені принести сюди гітару, щоб заспівати пісню Тейлор Свіфт "We Are Never Ever Getting Back Together" для Путіна. Сказали, що це буде "недипломатично" та "крінжово", – повідомив Блінкен.