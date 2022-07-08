"Ти герой, тебе всі люблять": Джонсон звернувся до Зеленського після заяви про відставку

Джонсон звернувся до Зеленського/Фото: Justin Tallis - WPA Pool/Getty Images, UKRINFORM/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив, що його відставка не змінить підтримку України.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Деталі

"Я розмовляв з президентом Зеленським, щоб підтвердити стабільну підтримку Великою Британією України — ми будемо надавати життєво важливу оборонну допомогу стільки, скільки це буде потрібно. Спасибі тобі за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", — написав Джонсон.

Зеленський відреагував на відставку Джонсона

Президент України Володимир Зеленський назвав прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України". Він упевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться найближчим часом, попри відставку Джонсона.

За словами Зеленського, Україна багато отримала від своїх відносин з прем'єр-міністром, включаючи насамперед військову підтримку.

Президент заявив, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Подоляк емоційно прокоментував відставку Джонсона. Також ми писали, чому відставка Джонсона може бути небезпечною для України.