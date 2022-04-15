У нас не має бути ілюзій щодо швидкого вступу України в ЄС – німецький дипломат

Вольфганг Ішингер вважає візит Урсули фон дер Ляєн до Києва дуже важливим. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми пам'ятаємо як Україна боролася за те, щоб стати частиною Європейського союзу, але це складний процес і тут не має бути ілюзій.

Про це заявив німецький дипломат, колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки та посередник ОБСЄ Вольфганг Ішингер в інтерв’ю Ганні Степанець спеціально для Youtube-каналу "Україна 24".

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Він вважає, що Україна заслуговує на пріорітетність розгляду своєї заявки на вступ до ЄС.

"Я пам'ятаю Майдан в кінці 2013 року, в перші тижні 2014 року. Українці виступили під європейським прапором, прапором Європейського союзу, не російським, не американським. Річ йшла про те, щоб стати частиною Європейського союзу й українська заявка на вступ заслуговує найбільш поважної уваги і пріоритетного розгляду", – переконаний Ішингер.

Також дипломат зізнався, що особистий візит пані фон дер Ляєн до Києва є надзвичайно важливим, адже це демонструє зацікавленість Європи у тому, щоб повернути Україну у європейську сім’ю.

Водночас Ішингер застерігає, що вступ до Європейського союзу це складний процес.

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"Будь-який кандидат на вступ має прийняти певні рішення, змінити законодавство, дуже багато питань вирішити через зміни в законах. У нас не має бути ілюзій, що це можна вирішити натиском кнопки".

Та цей процес, зі слів дипломата, можна і навіть треба пришвидшити, щоб показати українському народу, що їх майбутній дім готується у Європейському Союзі.

Коли Україна може стати членом ЄС

Ішингер не береться прогнозувати, але каже, що членство України в ЄС можливе через років 10. Адже час потрібен, насамперед для адаптації української економіки:

"Ми маємо бути впевнені, що українські компанії будуть конкурентоздатні на європейському ринку. Якщо ми відкриємо кордони без податків, без імпортних зборів, то це призведе до катастрофічних результатів для багатьох українських компаній, бо вони ще не готові діяти в такому дуже конкурентному оточенні ринковому", – пояснив дипломат.

Завершив цю тему Ішингер думкою про те, що він сподівається, що сучасні лідери обговорять це і зможуть зреалізували протягом найближчих років.

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