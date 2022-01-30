У олігархів РФ відберуть активи у Лондоні? Британія готує потужний "удар"

Велика Британія готує новий пакет санкцій проти Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
Лондон готує проєкт санкцій щодо російських олігархів. Про це заявила глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс в ефірі телеканалу Sky News.
За її словами, може бути конфісковано власність російських олігархів.
Вона зазначила, що законопроєкт дозволить запровадити обмеження не лише проти компаній, які безпосередньо пов'язані із ситуацією в Україні, але також і проти будь-яких компаній, "цікавих Кремлю".
Ліз Трасс пообіцяла, що підприємствам та особам, які "служать опорою російської держави" і проти яких направлено документ, "не вдасться сховатися".
"Нічого не виключено. Ми не говоритимемо про деталі щодо того, хто і під якими санкціями буде, цей законопроєкт дозволить нам бити по ширшому спектру цілей, тому не буде нікого, хто думатиме, що має імунітет від санкцій", – наголосила глава МЗС.
Говорячи про те, чи можуть подібні санкції вдарити і по британських інвесторах, вона зазначила, що "демократія і свобода важливіші за сьогохвилинні фінансові інтереси".
За її словами, новий санкційний пакет має бути затверджений британським парламентом 31 січня.
Санкції проти Росії
- У разі військового вторгнення в Україну Німеччина може відключити Росію від платіжної системи SWIFT.
- Крім того, США також підготували неабиякий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. 21 січня Глава міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.
- Також Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва. Ініціатива американських сенаторів стурбувала Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.
Що кажуть у Росії
Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися територією країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною. "Ми – досить велика країна і дуже-дуже самодостатня, щоб бути вразливою проти санкцій", – сказав він.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що запровадження Америкою персональних санкцій проти Володимира Путіна не завдадуть йому жодної шкоди, тому що всі гроші у нього в "надійному місці".