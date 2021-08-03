Біля Пентагону відкрили стрілянину, є загиблий. Будівлю заблокували – ЗМІ

Постріли нібито звучали біля платформи швидкісних автобусів, що знаходиться неподалік від Міноборони

На місце стягнули силовиків. Колаж "Сьогодні"

У США Пентагон заблокували через дії поліції. НП сталася біля транзитного центру, ЗМІ пишуть про стрілянину із загиблим.

Про це повідомили в Центрі транзитних перевезень Пентагону.

Читайте також: Стріляниною по уболівальниках завершилося свято у США після фіналу НБА

Жителів просять уникати цієї місцевості. Потяги проходять там без зупинки, військовий об'єкт закритий через "діяльность поліції".

У Telegram-каналі Mash написали, що біля будівлі відкрили стрілянину. Постріли лунали біля платформи швидкісних автобусів, що знаходиться неподалік. Силовики нібито заявили, що загроза ліквідована.

За попередньою інформацією, загинула одна людина. На відео видно, що зараз на місці перебувають поліцейські, рятувальники і медики.

Реклама

Нагадаємо, у Вашингтоні чоловік влаштував стрілянину недалеко від Білого дому. В результаті постраждали дві людини.

Крім того, у місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо) один з учасників вечірки відкрив стрілянину – шість людей померли на місці.

Про що ще говорять в Україні та світі, дізнайтеся з випуску "Сьогодні":