У Путіна хочуть офіційно озброїти бойовиків "ЛДНР"

Володимир Путін (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Перший віцеспікер Ради федерації та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив про необхідність допомогти так званим "ЛНР" та "ДНР" окремими видами озброєння. За його словами, це необхідно для підвищення обороноздатності цих утворень та стримування "агресії Києва".

Про це повідомляє ТАСС.

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"Вважаю, що в цих умовах (на тлі поставок зброї Україні від західних союзників. – Ред.) Росія повинна надати Луганській та Донецькій народним республікам необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності та стримування військової агресії, що явно готується Києвом", – сказав Турчак.

Також він додав, що в партії з величезною тривогою відносяться до "накачування України західною летальною зброєю".

Зазначимо, партія "Єдина Росія" є правлячою в Російській Федерації.

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Російська окупація Донбасу

Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи пізніше Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донеччині "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.

Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Також у ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну.

Також нагадаємо, у Кремлі відповіли, чи буде діалог Путіна з бойовиками "Л/ДНР".