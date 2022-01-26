Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Россия

У Путина хотят официально вооружить боевиков "Л/ДНР"

Мария Дмитренко
26 января, 16:11
В "Единой России" не довольны тем, что союзники Украины помогают нашей стране вооружением

Владимир Путин (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости помочь так называемым республикам "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения. По его словам, это необходимо для повышения обороноспособности этих образований и сдерживания "агрессии Киева".

Об этом сообщает ТАСС.

Реклама

"Считаю, что в этих условиях (на фоне поставок оружия Украине от западных союзников – Ред.) Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", – сказал Турчак.

Также он добавил, что в партии с огромной тревогой относится к "накачиванию Украины западным летальным оружием".

Отметим, партия "Единая Россия" является правящей в Российской Федерации.

Реклама

Российская оккупация Донбасса

Также напомним, в Кремле ответили, будет ли диалог Путина с боевиками "Л/ДНР".