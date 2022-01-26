У Путіна розповіли, яку зброю готують передати до "ЛДНР"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія могла б постачити до так званих "ДНР" та "ЛНР" оборонне озброєння.

Про це заявив член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурульов, повідомляє Інтерфакс.

Реклама

"Щоб невизнаним республікам допомогти оборонятися, – це, звичайно, протитанкові снаряди, це, мабуть, переносні зенітно-ракетні комплекси, щоб не було ударів з повітря", – сказав він.

"Оборонна організація"

За словами Гурульова, також можуть постачатися міни:

"Щоб поставити мінні поля та колони бронетехніки не могли прорватися на територію "Донецької" та "Луганської народних республік".

Фото – Reuters

Що ще говорили у Росії

Раніше перший віцеспікер Ради федерації та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив про необхідність допомогти так званим "ЛНР" та "ДНР" окремими видами озброєння нібито для заборони "агресії Києва". Це сталося на тлі постачання військово-технічної допомоги Україні від Заходу.

"Росія повинна надати "Луганській" і "Донецькій народним республікам" необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом", – сказав Турчак.

Нагадаємо, перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький заявив, що Росія може постачити озброєння на окуповані території Донбасу, до так званих "ЛНР" та "ДНР", за кілька годин.

Реклама

Він зазначив, що рішення про передачу оборонних озброєнь цим утворенням прийматиметься президентом Росії Володимиром Путіним у разі "неминучості атаки Києва".

Окупація Донбасу