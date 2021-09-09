Убили в Парижі 130 людей. У Франції судять терористів ІДІЛ

У Франції судять бойовиків, що влаштували теракти у 2015-му / Фото: Колаж: Сьогодні

У Франції судять терористів, які влаштували серію нападів у Парижі шість років тому, під час який загинули 130 людей, та понад 300 були поранені. Цей теракт став найбільшим в історії країни. За процесом стежить власкор "Сьогодні" в Європі.

На лаві підсудних 14 бойовиків. Ще до початку слухань – поліція перекрила всі підходи до будівлі суду – усюди блокпости таметалеві огорожі, ближче ніж метрів за 500 не підійти. Саме за таких безпрецедентних заходів безпеки привезли підозрюваних.

Серед них уродженець Бельгії – Салах Абдеслам – єдиний із групи бойовиків, хто лишився живим. Він відмовився відповідати на запитання суду, лише підтвердив, що він – бойовик ІДІЛ.

Наразі відомо, що у суді свідчитимуть близько 300 людей – це рідні загиблих та ті, кому вдалось врятуватися в ту страшну ніч.

"Я можу хвилюватися, навіть готуючись до дня народження доньки. Мені не завжди сняться кошмари, але я бачу такі сни – і в них приходять люди, які хочуть мене вбити", – ділиться Жером Бертелемі, який вижив після нападу терористів.

Передбачається, що процес над терористами триватиме не один місяць. Для всіх підозрюваних прокурори вимагають довічного ув'язнення.

Усі чекають, що заговорить і головний підозрюваний Салах Абдеслам. Йому нададуть слово за тиждень.

Теракти в Парижі 2015-го

Терористичні акти в Парижі було скоєно пізно ввечері у п'ятницю 13 листопада 2015 року.

Майже одночасно відбулося кілька атак: вибухи біля стадіону "Стад де Франс" у Сен-Дені, розстріл відвідувачів кількох ресторанів, а також бійня в концертному залі "Батаклан" (де близько 100 осіб були захоплені в заручники).

Жертвами терактів стали 130 загиблих та понад 350 поранених, з них 99 перебували у критичному стані.

Ці теракти стали найбільшими за кількістю жертв за всю історію Франції і наймасштабнішим нападом на Париж з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден відвідає всі три меморіали жертвам терактів 11 вересня 2001 року у день 20-ї річниці нападу міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда" на Америку.

Ми також писали, що один із командирів терористичної організації ІДІЛ за два тижні до вибуху в аеропорту Кабула попереджав журналіста CNN про підготовку до атак в Афганістані.