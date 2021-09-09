Убили в Париже 130 человек. Во Франции судят террористов ИГИЛ

Во Франции судят устроивших теракты в 2015-м / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Франции судят террористов, устроивших серию нападений в Париже шесть лет назад, во время которых погибли 130 человек, и более 300 были ранены. Этот теракт стал крупнейшим в истории страны. За процессом следит собкор "Сегодня" в Европе.

На скамье подсудимых 14 боевиков. Еще до начала слушаний полиция перекрыла все подходы к зданию суда – всюду блокпосты и металлические ограждения, ближе чем за 500 метров не подойти. Именно при таких беспрецедентных мерах безопасности привезли подозреваемых.

Среди них уроженец Бельгии – Салах Абдеслам – единственный из группы боевиков, кто остался в живых. Он отказался отвечать на вопросы суда, лишь подтвердил, что он – боевик ИГИЛ.

Известно, что в суде будут свидетельствовать около 300 человек – это родные погибших и те, кому удалось спастись в ту страшную ночь.

"Я могу волноваться, даже готовясь ко дню рождения дочери. Мне не всегда снятся кошмары, но я вижу такие сны – и в них приходят люди, которые хотят меня убить", – делится Жером Бертелеми, который выжил после нападения террористов.

Предполагается, что процесс над террористами будет продолжаться не один месяц. Для всех подозреваемых прокуроры требуют пожизненного заключения.

Все ждут, что заговорит и главный подозреваемый Салах Абдеслам. Ему дадут слово через неделю.

Теракты в Париже 2015 года

Террористические акты в Париже были совершены поздно вечером в пятницу 13 ноября 2015 года.

Почти одновременно произошло несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан" (где около 100 человек были захвачены в заложники).

Жертвами терактов стали 130 погибших и более 350 раненых, из них 99 находились в критическом состоянии.

Эти теракты стали самыми большими по количеству жертв за всю историю Франции и самым масштабным нападением на Париж со времен Второй мировой войны.

Напомним, президент США Джо Байден посетит все три мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года – в день 20-й годовщины нападения международной террористической сети "Аль-Каида" на Америку.

Мы также писали, что один из командиров террористической организации и ИГИЛ за две недели до взрыва в аэропорту Кабула предупреждал журналиста CNN о подготовке к атакам в Афганистане.