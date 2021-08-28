"Зачаїлися і чекали". ІДІЛ за два тижні до вибуху в Кабулі попередив CNN про підготовку до атак

Журналіст поговорив з одним з командирів терористичної організації за два тижні до вибуху – його слова виявилися пророчими

Меморіал загиблим у Кабулі американським військовим. Фото Reuters

Один з командирів терористичної організації ІДІЛ за два тижні до вибуху в аеропорту Кабула попереджав журналіста CNN про підготовку до атак в Афганістані.

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Інтерв'ю представник ІДІЛ дав міжнародному кореспонденту Кларіссі Ворд за два тижні до теракту перед тим, як "Талібан" захопив владу в Афганістані. Однак опублікували його лише минулої п'ятниці ввечері, передає Тhe Hill. ІДІЛ вербував членів до своїх лав і чекав, поки США і інші іноземні війська залишать країну.

"Коли іноземці та люди з усього світу покинуть Афганістан, ми можемо відновити наші операції", – сказав командир, чиє обличчя було приховано в інтерв'ю.

Журналістка сказала, що терористична організація "зачаїлася і чекає часу для удару".

"За два тижні до нападу в Кабулі телеканал CNN взяв інтерв'ю у старшого командира організації ІДІЛ. У цей час командир сказав Ворд, що група зачаїлася і чекає часу для удару. Як зазначає Ворд, це були "слова, які виявилися страхітливо пророчими", – пише в Twitter інший журналіст CNN Андерсон Купер.

Two weeks prior to the attack in Kabul, CNN & # 39; s @clarissaward interviewed a senior ISIS-K commander.



At that time the commander told Ward the group was laying low and waiting for a time to strike.



As Ward notes, these were "words that turned out to be eerily prophetic." pic.twitter.com/XV7RggUEg4 - Anderson Cooper 360 ° (@ AC360) August 28, 2021

Чому ІДІЛ повстав проти Талібану

Співрозмовник CNN розповів, що раніше він воював на боці "Талібану", але залишив їхні лави через те, що вони нібито стали помірнішими під впливом західних ідей.

"Ми діяли в лавах талібів. Однак ці люди не були з нами з точки зору віри, тому ми приєдналися до ІДІЛ. Якщо хтось погоджується з нами в цьому, то це наш брат. В іншому випадку ми оголошуємо йому війну, будь то таліб або будь-хто інший", – сказав бойовик.

Чи ведеться підготовка до терактів за межами Афганістану – ігілівець не сказав, заявивши, що може коментувати тільки операції в Афганістані.

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Напередодні Байдена попередили про загрозу нового теракту в Кабулі. Він може статися найближчими днями в районі аеропорту.

Нагадаємо, вдень 26 серпня прогримів вибух на одному з в'їздів до міжнародного аеропорту Кабула, звідки намагаються евакуюватися з країни десятки тисяч афганців. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту"(ІДІЛ). Ще кількох бойовиків вдалося затримати.

Кількість загиблих під час теракту в Кабулі зросла до 170 осіб. Серед жертв виявилися 13 військовослужбовців США і троє громадян Великої Британії.

Президент США Джо Байден пообіцяв відповісти ісламістській організації ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність за вибух.

Що таке ІДІЛ?

"Ісламська держава" – міжнародна ісламістська терористична організація. Діяла в 2013-2019 рр. переважно на території Сирії (частково контролюючи її північно-східні території) і Іраку (частково контролюючи територію "сунітського трикутника") фактично як невизнана квазідержава, проголошена як "всесвітній халіфат" 2014 року.

Крім Сирії та Іраку, ІД або пов'язані з нею угруповання також контролюють невеликі території в Афганістані, Єгипті, Ємені, Лівії, Нігерії, Сомалі, ДР Конго і ведуть терористичну діяльність також на Північному Кавказі, в Алжирі, Індонезії, Лівані, Пакистані, Саудівській Аравії, Тунісі, Філіппінах і деяких інших країнах. Останній оплот ІДІЛ на сході Сирії впав на початку 2019 року.

Однак повністю угруповання так і не було знищено – лідерів досі вишукують по всьому світу. У листопаді минулого року ІДІЛ взяв на себе відповідальність за теракт у Відні, а в березні цього року бойовики спалили гуманітарний центр ООН в Нігерії.