"Зачаїлися і чекали". ІДІЛ за два тижні до вибуху в Кабулі попередив CNN про підготовку до атак

Один з командирів терористичної організації ІДІЛ за два тижні до вибуху в аеропорту Кабула попереджав журналіста CNN про підготовку до атак в Афганістані.

Інтерв'ю представник ІДІЛ дав міжнародному кореспонденту Кларіссі Ворд за два тижні до теракту перед тим, як "Талібан" захопив владу в Афганістані. Однак опублікували його лише минулої п'ятниці ввечері, передає Тhe Hill. ІДІЛ вербував членів до своїх лав і чекав, поки США і інші іноземні війська залишать країну.

Журналістка сказала, що терористична організація "зачаїлася і чекає часу для удару".

Two weeks prior to the attack in Kabul, CNN & # 39; s @clarissaward interviewed a senior ISIS-K commander.



At that time the commander told Ward the group was laying low and waiting for a time to strike.



As Ward notes, these were "words that turned out to be eerily prophetic." pic.twitter.com/XV7RggUEg4