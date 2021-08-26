Перший теракт ІДІЛ в Кабулі. Смертник підірвав себе в аеропорту серед жінок і дітей

Смертник ІДІЛ привів в дію бомбу біля в'їзду в аеропорт Кабулу. За периметром аеропорту залишилося 1500 громадян США

Вибух в аеропорту Кабула забрав життя 13 людей. Поранених ніхто не рахував / Колаж "Сегодня"

Вдень 26 серпня прогримів вибух на одному з в'їздів до міжнародного аеропорту Кабулу, звідки намагаються евакуюватися з країни десятки тисяч афганців. За попередніми даними, загинули 13 людей, включаючи дітей. Вибух здійснив терорист-смертник. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава Іраку і Леванту" (ІДІЛ).

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США.

Очевидці в соцмережах розповідають, що смертник підірвав себе посеред великого натовпу афганців, що стояли уздовж стічної канави на підходах до аеропорту в очікуванні перевірки документів. Серед них були жінки і діти. Ще одна людина відкрила безладну стрілянину.

Рекорд

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Лічені дні залишилися до повної евакуації американського контингенту з Афганістану, зокрема, з аеропорту Кабулу. За повідомленнями місцевих журналістів, обстановка навколо аеропорту загострюється, незважаючи на домовленість США з талібами, що американці зможуть вивезти всіх, хто має паспорт США або грін-карти.

Про це повідомляє телеканал Al-Jazeera .

Німецькі військові вчора зробили кілька евакуаційних рейсів / Фото Reuters

Згідно із заявою Білого дому, в середу, 25 серпня з Афганістану було евакуйовано близько 13 400 людей. До цього числа входять близько 5100 людей, евакуйованих з Кабула 17 рейсами американських військових, і близько 8300 людей, доставлених 74 літаками коаліції.

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"З 14 серпня США евакуювали і сприяли евакуації близько 95 700 людей. З кінця липня ми переселили приблизно 101 300 людей", – йдеться в повідомленні.

Таким чином нинішня евакуація є рекордною за своїми масштабами.

Людей продовжують звозити

Для проходу на територію аеропорту повинен бути паспорт громадянина США або документ, що підтверджує роботу на західну коаліцію / Фото Reuters

Репортер Al-Jazeera в Кабулі Шарлотта Беллис розповіла, що в столиці залишаються близько 1500 громадян США, які підлягають евакуації. На цьому тижні їх почали підвозити до аеропорту організовано на автобусах. Причому, наявність необхідних для евакуації документів перевіряли таліби, за домовленістю з американцями.

" У США і "Талібану" угода. "Талібан" отримав строгі інструкції, не пропускати нікого без паспорта, без грін-карти, без перевірених документів. Але існує плутанина стосовно того, як виглядають потрібні документ ", – розповіла репортер.