У Нігерії бойовики ІДІЛ спалили гуманітарний центр ООН

У Нігерії бойовики угрупування, пов'язаного з "Ісламським державою" (ІДІЛ) напали на військову базу і центр гуманітарної допомоги ООН, у результаті в облозі опинилися 25 співробітників організації.
Про це повідомили джерела в силах безпеки і поліції Нігерії, передає AFP.
За словами співрозмовників агентства, бойовики повністю спалили гуманітарний центр ООН.
"Терористи почали одночасні атаки на військову базу і гуманітарний центр ООН. Гуманітарний центр був повністю спалений бойовиками, але поки ніхто не постраждав", – розповіло військове джерело видання.
За його словами 25 співробітників центру ООН переховуються у бункері, який зараз під облогою бойовиків.
Очікується військове підкріплення з міста Марте, розташованого за 40 кілометрів від місця події, для відбиття нападу.
У нападі підозрюють терористичне угрупування "Західноафриканських провінція Ісламської держави" (ISWAP), яке в 2016 році відділилася від "Боко Харам".
Нагадаємо, в грудні 2020 року в Нігерії дівчинка-смертниця підірвала себе в натовпі, у результаті чого загинули троє людей.
Ми також повідомляли, що в січні біля узбережжя Нігерії в Гвінейській протоці пірати захопили турецьке вантажне судно Mozart, взявши в заручники 15 моряків.
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