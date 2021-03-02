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У Нігерії бойовики ІДІЛ спалили гуманітарний центр ООН

2 березня, 00:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Зараз 25 співробітників організації під облогою бойовиків

У Нігерії бойовики угрупування, пов'язаного з "Ісламським державою" (ІДІЛ) напали на військову базу і центр гуманітарної допомоги ООН, у результаті в облозі опинилися 25 співробітників організації.

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Про це повідомили джерела в силах безпеки і поліції Нігерії, передає AFP.

За словами співрозмовників агентства, бойовики повністю спалили гуманітарний центр ООН.

"Терористи почали одночасні атаки на військову базу і гуманітарний центр ООН. Гуманітарний центр був повністю спалений бойовиками, але поки ніхто не постраждав", – розповіло військове джерело видання.

За його словами 25 співробітників центру ООН переховуються у бункері, який зараз під облогою бойовиків.

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Очікується військове підкріплення з міста Марте, розташованого за 40 кілометрів від місця події, для відбиття нападу.

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У нападі підозрюють терористичне угрупування "Західноафриканських провінція Ісламської держави" (ISWAP), яке в 2016 році відділилася від "Боко Харам".

Нагадаємо, в грудні 2020 року в Нігерії дівчинка-смертниця підірвала себе в натовпі, у результаті чого загинули троє людей.

Ми також повідомляли, що в січні біля узбережжя Нігерії в Гвінейській протоці пірати захопили турецьке вантажне судно Mozart, взявши в заручники 15 моряків.

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Нігерія заручники ООН атака бойовики ІДІЛ Боко харам напад
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