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В Нигерии боевики ИГИЛ сожгли гуманитарный центр ООН

2 марта, 00:38

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сейчас 25 сотрудников организации под осадой боевиков

В Нигерии боевики группировки, связанной с "Исламским государством" (ИГИЛ) напали на военную базу и центр гуманитарной помощи ООН, в результате в осаде оказались 25 сотрудников организации.

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Об этом сообщили источники в силах безопасности и полиции Нигерии, передает AFP.

По словам собеседников агентства, боевики полностью сожгли гуманитарный центр ООН.

"Террористы начали одновременные атаки на военную базу и гуманитарный центр ООН. Гуманитарный центр был полностью сожжен боевиками, но пока никто не пострадал", – рассказал военный источник издания.

По его словам 25 сотрудников центра ООН укрываются в убежище, которое сейчас под осадой боевиков.

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Ожидается военное подкрепление из города Марте, расположенного в 40 километрах от места происшествия, для отражения нападения.

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В нападении подозревают террористическую группировку "Западноафриканская провинция Исламского государства" (ISWAP), которая в 2016 году отделилась от "Боко Харам".

Напомним, в декабре 2020 года в Нигерии девочка-смертница подорвала себя в толпе, в результате чего погибли трое человек.

Мы также сообщали, что в январе у побережья Нигерии в Гвинейском проливе пираты захватили турецкое грузовое судно Mozart, взяв в заложники 15 моряков.

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Нигерия заложники ООН атака боевики ИГИЛ Боко харам нападение
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