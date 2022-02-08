"Вони там не залишаться": у Путіна сказали, коли виведуть війська з Білорусі

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що поверне свої війська до місць постійної дислокації після навчань у Білорусі.

Про це сказав його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє ТАРС.

Реклама

"Війська РФ підуть з Білорусі після закінчення навчань, про те, що вони можуть залишитися, ніколи не йшлося", – запевняє він.

Навчання "Союзна рішучість – 2022"

Спільні білорусько-російські навчання відбудуться на п'яти полігонах та чотирьох аеродромах з 10 по 20 лютого.

У маневрах будуть задіяні підрозділи Збройних сил Білорусі та Східного військового округу ЗС Росії. Докладний план ще на стадії опрацювання, але головні питання вже відомі – це посилення ділянок держкордону, пошук та знищення незаконних збройних формувань та питання постконфліктного врегулювання.

Реклама

Військові навчання РФ