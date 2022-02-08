"Вони там не залишаться": у Путіна сказали, коли виведуть війська з Білорусі

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що поверне свої війська до місць постійної дислокації після навчань у Білорусі.
Про це сказав його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє ТАРС.
"Війська РФ підуть з Білорусі після закінчення навчань, про те, що вони можуть залишитися, ніколи не йшлося", – запевняє він.
Навчання "Союзна рішучість – 2022"
Спільні білорусько-російські навчання відбудуться на п'яти полігонах та чотирьох аеродромах з 10 по 20 лютого.
У маневрах будуть задіяні підрозділи Збройних сил Білорусі та Східного військового округу ЗС Росії. Докладний план ще на стадії опрацювання, але головні питання вже відомі – це посилення ділянок держкордону, пошук та знищення незаконних збройних формувань та питання постконфліктного врегулювання.
Військові навчання РФ
- У першій половині січня Росія оголосила про початку навчань із бойовою стрільбою та танками недалеко від українського кордону. У навчаннях брали участь 10 тисяч військовослужбовців.
- А 11 січня видання The New York Times повідомило, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами.
- Ще раніше, у вересні 2021 року, в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання. Тоді близько 20 кораблів та суден забезпечення РФ провели ракетні та артилерійські стрільби.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що Російська Федерація не створила жодного ударного угруповання, яке б могло використовуватися для вторгнення в Україну.
- Своєю чергою речник МЗС РФ Олексій Зайцев заявив, що Росія не збирається вторгатися в Україну.