"Они там не останутся": Путин обещает вывести свои войска из Беларуси

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вернет свои войска в места постоянной дислокации после учений в Беларуси.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Войска РФ уйдут из Беларуси после окончания учений, о том, что они могут остаться, никогда речи не шло", – уверяет он.
Учения "Союзная решимость – 2022"
Совместные белорусско-российские учения пройдут на пяти полигонах и четырех аэродромах с 10 по 20 февраля.
В маневрах будут задействованы подразделения Вооруженных сил Беларуси и Восточного военного округа ВС России. Подробный план еще находится на стадии проработки, но главные вопросы уже известны – это усиление участков госграницы, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований и вопросы постконфликтного урегулирования.
Военные учения РФ
- В первой половине января Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях принимали участие 10 тысяч военнослужащих.
- А 11 января издание The New York Times сообщило, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами.
- Еще ранее, в сентябре 2021, в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.
- 25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.
- В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.