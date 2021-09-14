Померла мати Бориса Джонсона

Мати прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол померла у віці 79 років.

Про це повідомляє Sky News.

Що сталося

За даними ЗМІ, вона мирно померла в госпіталі в Лондоні. Але при цьому причина смерті не називається. Мати британського прем'єра страждала від хвороби Паркінсона. Вона була художницею, але через хворобу їй стало складно продовжувати займатися улюбленою справою.

ЗМІ нагадали, що Борис Джонсон одного разу назвав свою матір вищим авторитетом в сім'ї і вважав, що вона прищепила йому ідею цінності кожного людського життя.

Реклама

Хвороба Бориса Джонсона

Як повідомляли ранньо Борис Джонсон, який в минулому році важко перехворів коронавірусом, був змушений знову піти на самоізоляцію через контакт з хворим COVID-19 міністром охорони здоров'я Саджид Джавід.

Нагадаємо, це не перша самоізоляція Джонсона вже після хвороби . В останній раз британський прем'єр йшов на карантин в листопаді 2020 року. Тоді, за інформацією ЗМІ, інфікованим COVID-19, через який прем'єр був змушений піти на самоізоляцію, був депутат Лі Джонсон.