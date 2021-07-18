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Борис Джонсон зі скандалом пішов на самоізоляцію

18 липня 2021 16:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Британського прем'єр-міністра звинуватили в бажанні скористатися привілейованим становищем і не дотримуватися правил

Борис Джонсон все ж пройде самоізоляцію

Борис Джонсон все ж пройде самоізоляцію / Фото: Reuters/Maxim Shemetov, REUTERS/Henry Nicholls

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який минулого року важко перехворів на коронавірус, був змушений знову піти на самоізоляцію через контакт з хворим на COVID-19 міністром охорони здоров'я Саджидом Джавідом.

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При цьому не обійшлося без скандалу. На чолі британського уряду планували випробувати нову схему з регулярними тестами на ковід замість повноцінної самоізоляції. Але це обурило опозицію і громадськість – вони заявили, що це "правила для обраних", пише ВВС.

Джавід отримав позитивний результат тесту на COVID-19 17 липня, після зустрічі з Джонсоном. Після цього в резиденції прем'єра заявили, що експериментальна програма дозволить Джонсону уникнути самоізоляції. Передбачалося, що голова британського уряду продовжить працювати на Даунінг-стріт, здаючи щоденні тести.

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Але це оголошення викликало гнівний відгук. Представник партії Джонатан Ешворт заявив, що таким чином уряд отримує доступ до "VIP-тестування", щоб уникнути самоізоляції, в той час як підприємці та звичайні громадяни повинні дотримуватися правил.

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В результаті всього через 157 хвилин після заяви про те, що прем'єр-міністр не буде ізолюватися, Даунінг-стріт вирішила, що він це зробить. У BBC вважають, що це найшвидша зміна офіційного рішення за всю історію Даунінг-стріт.

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Втім, в уряді уточнили, що пілотна схема доступна не тільки політикам – в її тестуванні брали участь 20 організацій державного і приватного секторів.

Нагадаємо, це не перша самоізоляція Джонсона вже після хвороби. Останнього разу британський прем'єр йшов на карантин у листопаді 2020 року. Тоді, за інформацією британських ЗМІ, інфікованим COVID-19, через який прем'єр був змушений піти на самоізоляцію, був депутат Лі Джонсон.

А під час хвороби Джонсон потрапляв до реанімації:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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