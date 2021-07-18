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Борис Джонсон со скандалом ушел на самоизоляцию

18 июля 2021 16:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Британского премьер-министра обвинили в желании воспользоваться привилегированным положением и не соблюдать правила

Борис Джонсон все же пройдет самоизоляцию

Борис Джонсон все же пройдет самоизоляцию / Фото: Reuters/Maxim Shemetov, REUTERS/Henry Nicholls

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в прошлом году тяжело переболел коронавирусом, был вынужден снова уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 министром здравоохранения Саджидом Джавидом.

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При этом не обошлось без скандала. На главе британского правительства планировали испытать новую схему с регулярными тестами на ковид вместо полноценной самоизоляции. Но это возмутило оппозицию и общественность – они заявили, что это "правила для избранных", пишет ВВС.

Джавид получил положительный результат теста на COVID-19 17 июля, после встречи с Джонсоном. После этого в резиденции премьера заявили, что экспериментальная программа позволит Джонсону избежать самоизоляции. Предполагалось, что глава британского правительства продолжит работать на Даунинг-стрит, сдавая ежедневные тесты.

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Но это объявление вызвало гневный отклик. Представитель партии Джонатан Эшворт заявил, что таким образом правительство получает доступ к "VIP-тестированию", чтобы избежать самоизоляции, в то время как предприниматели и обычные граждане должны соблюдать правила.

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В итоге всего через 157 минут после заявления о том, что премьер-министр не будет изолироваться, Даунинг-стрит решила, что он это сделает. В BBC считают, что это самая быстрая смена официального решения за всю историю Даунинг-стрит.

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Впрочем, в правительстве уточнили, что пилотная схема доступна не только политикам – в ее тестировании принимали участие 20 организаций государственного и частного секторов.

Напомним, это не первая самоизоляция Джонсона уже после болезни. В последний раз британский премьер уходил на карантин в ноябре 2020 года. Тогда, по информации британских СМИ, инфицированным COVID-19, из-за которого премьер был вынужден уйти на самоизоляцию, являлся депутат Ли Джонсон.

А во время болезни Джонсон попадал в реанимацию:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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