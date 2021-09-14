Умерла мать Бориса Джонсона

Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол умерла в возрасте 79 лет.

Об этом сообщает Sky News.

Что произошло

По данным СМИ, она мирно скончалась в госпитале в Лондоне. Но при этом причина смерти не называется. Мать британского премьера страдала от болезни Паркинсона. Она была художницей, но из-за болезни ей стало сложно продолжать заниматься любимым делом.

СМИ напомнили, что Борис Джонсон однажды назвал свою мать высшим авторитетом в семье и считал, что она привила ему идею ценности каждой человеческой жизни.

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Болезнь Бориса Джонсона

Как сообщали ранне ​Борис Джонсон, который в прошлом году тяжело переболел коронавирусом, был вынужден снова уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 министром здравоохранения Саджидом Джавидом.

Напомним, это не первая самоизоляция Джонсона уже после болезни. В последний раз британский премьер уходил на карантин в ноябре 2020 года. Тогда, по информации СМИ, инфицированным COVID-19, из-за которого премьер был вынужден уйти на самоизоляцию, был депутат Ли Джонсон.