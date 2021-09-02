Урагану "Іда" в США: кількість жертв зросла до 15 чоловік

Нью-Йорк постраждав від повені. Фото: колаж "Сьогодні"

15 чоловік загинули в результаті урагану "Іда", який обрушився на США на початку цього тижня. За даними ЗМІ, дев'ять чоловік загинули в штаті Нью-Йорк, п'ять – в штаті Нью-Джерсі і один – в штаті Меріленд. Раніше повідомлялося про вісім загиблих.

Про це повідомляє CNN .



У середу в Нью-Йорку були масштабні повені. У місті призупинили роботу всіх ліній метрополітену.



У кількох штатах оголошено надзвичайний стан, ведуться рятувальні та відновлювальні роботи. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо розповів, що в місті рятувальників чекають сотні чоловік.

На цей момент в США близько 1,17 млн чоловік не мають доступу до електрики, більше 900 тис. з них – в штаті Луїзіана.



Ураган "Іда" обрушився на Луїзіану на початку цього тижня, після чого вирушив на північ країни і викликав повені в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі і Коннектикут.

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Що кажуть влади

Раніше в четвер президент США Джо Байден подякував рятувальникам, які працювали в ніч, коли найсильніший дощ обрушився на Нью-Йорк.

Він повідомив, що Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях готове надати постраждалим штатам державну підтримку.

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