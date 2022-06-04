У Вірменії спалахнули масові протести, десятки людей поранено

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Вірменії відбуваються масові протести проти дій уряду. Причина – тиск на прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через спробу нормалізації відносин з Азербайджаном. 50 людей було госпіталізовано з них 34 постраждалих -— поліцейські, повідомляє Бі-бі-сі.

Головна вимога протестувальників – відставка прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. У ході протесту у п'ятницю між демонстрантами та правоохоронними органами відбулися сутички, у яких постраждали кілька десятків людей.

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Місцеві ЗМІ повідомляли про застосування правоохоронними органами проти демонстрантів світлошумових гранат та кийків.

За словами віцеспікера Національних зборів, опозиційного депутата Ішхана Сагателяна, сутички сталися після того, як поліція перекрила шлях протестувальникам, які хотіли пройти до будівлі Національних зборів.

У поліції Вірменії кажуть, що учасники протесту не підкорилися їхнім законним вимогам, жбурляли у поліцейських пляшками, камінням та металевими предметами.

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Загалом, за даними відомства, постраждали 50 людей, зокрема 34 співробітники поліції. МОЗ Вірменії повідомляє, що один з постраждалих у тяжкому стані, йому потрібна була операція.

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