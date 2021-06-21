Понад 50% голосів. Партія Пашиняна розгромила суперників на виборах у Вірменії

У вірменський парламент проходять три партії – "Громадянська позиція" перемогла, незважаючи на фіаско влади в Нагірному Карабасі

Сам Пашинян прийшов на одну з виборчих дільниць в Єревані / Фото: REUTERS

На дострокові вибори до Національних зборів Вірменії перемогла політична сила в.о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

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Про це повідомили в Центрвиборчкому Вірменії.

За результатами підрахунку 100% голосів, "Цивільний договір" Пашиняна підтримали 53,92% виборців, тоді як головну опозиційну силу – блок колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна "Вірменія" – лише 21,04%.

Решта партій і блоків не подолала електоральний бар'єр в 5% і 7% відповідно. Однак, згідно з вірменським законодавством, в парламенті не можуть засідати лише дві партії, тому до Нацзборів країни проходить блок екс-президента Сержа Саргсяна "Честь маю", який набрав 5,23%.

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Хоча партія глави уряду і отримала більшість голосів, згідно вірменському законодавству, самостійно уряд може формувати тільки політсила, яка набрала не менш як 54% підтримки виборців.

Загалом в голосуванні брали участь 1 281 911 осіб. Явка виборців склала 49,4%.

Нагадаємо, що Вірменію охопили протести з вимогою відставки уряду після листопадової поразки Азербайджану у війні за Нагірний Карабах.

Свою посаду Пашинян полишив в кінці квітня, після чого оголосили проведення позачергових парламентських виборів.

Про що ще говорять в Україні та світі 21 червня, дивіться у відеосюжеті: