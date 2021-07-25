У Бельгії знову повені – вода зносить все на своєму шляху (відео)

У місті Дінан було завдано значної шкоди – автомобілі були понесені водою

Бельгійці знову потерпають від стихії. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу в Бельгії сталася нова хвиля повеней, оскільки країна боролася з наслідками проливних дощів і гроз. В одному з міст трапився селевий зсув.

Про це повідомляє DW.

В основному від повеней постраждали райони в південному франкомовному регіоні Валлонії. За даними Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр і Валлонський Брабант.

Місто Динан зазнало значних руйнувань через повені, коли вода змила автомобілі. А в Намюре через зливи стався селевий зсув.

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Північна провінція Антверпен також постраждала від штормів.

Нагадаємо, раніше в Німеччині кількість жертв потопу була до 156 чоловік, стихія також дісталася і до сусідньої Австрії – там теж міста пішли під воду.

Ми також писали, що канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала лякаючою і не піддається опису ситуацію з повенями в країні в ході відвідування в неділю села Шульд у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, особливо постраждала від стихії.