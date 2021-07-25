В Бельгии снова наводнения – вода сносит все на своем пути (видео)

В городе Динан был нанесен значительный ущерб – автомобили были унесены водой

Бельгийцы снова потерпают от стихии. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу в Бельгии произошла новая волна наводнений, поскольку страна боролась с последствиями проливных дождей и гроз. В одном из городов случился селевой оползень.

Об этом сообщает DW.

В основном от наводнений пострадали районы в южном франкоговорящем регионе Валлонии. По данным Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлонский Брабант.

Город Динан подвергся значительным разрушениям из-за наводнения, когда вода смыла автомобили. А в Намюре из-за проливного дождя произошел селевой оползень.

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Северная провинция Антверпен также пострадала от штормов.

Напомним, ранее в Германии количество жертв потопа было до 156 человек, стихия также добралась и до соседней Австрии – там тоже города ушли под воду.

Мы также писали, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала пугающей и не поддающейся описанию ситуацию с наводнениями в стране в ходе посещения в воскресенье деревни Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, особенно пострадавшей от стихии.