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Європу накрив смертельний потоп, у Німеччині жертв все більше: фото і відео

18 липня 2021 12:41

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Західна Європа потерпає від великої води, особливо сильно дісталося німцям – у Німеччині говорять, що загиблих буде набагато більше

Деякі країни Європи продовжують страждати від потужної повені. У Німеччині збільшилася кількість жертв потопу, а тепер біда добралася і до сусідньої Австрії – там теж міста йдуть під воду.

Німеччина

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Як повідомляє DW, ще вчора було відомо про 133 загиблих, а станом на сьогоднішній ранок їх стало 156:

  • у Рейнланд-Пфальці 110 загиблих;
  • у Північній Рейн-Вестфалії 45;
  • у Баварії один.

Також 670 осіб поранені, сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. У зв'язку з цим місцева влада вважає, що число жертв ще буде зростати.

Машина пішла під воду. Фото: REUTERS / Wolfgang Rattay

Влада міста Ерфтштадт (на південь від Кельна) говорить, що ситуація залишається напруженою, оскільки досі немає ясності щодо стану грунту в окремих районах міста. Експерти досліджують краї зсувів. Повені там створили великий кратер. Кілька житлових будинків, а також історичний замок були знесені.

Зносило навіть будинки. Фото: REUTERS / Wolfgang Rattay
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У районі Штайнбахтальшперре поблизу Ойскірхена аварійні служби продовжують намагатися закріпити дамбу, оскільки досі існує ризик затоплення.

Водії в шоці. Фото: REUTERS / Thilo Schmuelgen

Австрія

Сильні зливи призвели до повені у двох австрійських регіонах – Зальцбурзі і Тіролі. Місцеве видання Kurier повідомляє, що у Зальцбурзі постраждало місто Халляйн. Тут з берегів вийшла річка Котбах – центр міста перетворився на річки. Рятувальники кажуть, що жертв серед населення немає.

У Тіролі рівень води побив 30-річний рекорд. Тут з берегів вийшли річки Бріксенталер Ахе і Кельхзауер Ахе. У результаті постраждали міста Брукхойзль і Хербрунн у районі Куфштайн.

Аналогічна ситуація розвинулася в альпійському селищі Інергшлесс у тірольському окрузі Лінц. В результаті було заблоковано рух по трасі Фельбертауернштрассе, що проходить через гори і з'єднує зальцбурзький Міттерзіль і тірольський Лінц.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні повені накрили Бельгію і Нідерланди, у результаті два десятка загиблих.

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