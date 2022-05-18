У Бєлгороді знову вибухи, повідомляють про руйнування (відео)

У Бєлгороді вибухи/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Росії лунають вибухи. На цей раз знову у Бєлгороді.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Україна 24".
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На кадрах з відео чутно, як у вечірню пору у Бєлгороді лунають вибухи.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що нібито Україна обстрілює РФ.
"Щойно голова Грайворонського міськколу Геннадій Бондарєв доповів про обстріл з боку України села Безімене. Є один потерпілий — поранення легкого ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога вже надається, його життю нічого не загрожує. Є руйнування. Зараз проводиться оцінка і побудинковий обхід території. Все, що зруйновано, відновимо в максимально короткі терміни", — написав Гладков у своєму Telegram-каналі.
Вибухи у Росії
- 1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України". Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі, яка знищила кілька цистерн з нафтою.
- У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають стосунку до надзвичайної події у Бєлгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази: безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.
- У Брянську в ніч проти понеділка, 25 квітня, пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.
- Через деякий час у пресслужбі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи також не було жодних згадок.
- Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.
- Нещодавно у Бєлгороді були "хлопки". Через це у небо підняли авіацію.