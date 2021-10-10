У Чехії вибори виграла опозиція – "друг Путіна" Земан потрапив до лікарні

Земан (зліва) важко сприйняв перемогу опозиціонерів. Колаж "Сьогодні"

У Чехії пройшли парламентські вибори, на яких перемогла опозиційна коаліція "Разом", другий місце з невеликим відставанням посів провладний рух "АНО" на чолі з чинним прем'єр-міністром. Про це пише NEXTA.

Так, опозиціонери "Разом" набрали 27,79% голосів, а "АНО" – 27,12%.

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Також до парламенту проходять коаліція, яка об'єднує Піратську партію і партію "Старости і незалежні", а також "Свобода і пряма демократія".

Чинний прем'єр Андрей Бабіш визнав поразку на виборах.

"Я повинен визнати нашу поразку, вітаю з перемогою лідера руху "Разом" пана (Петра) Фіалу. Ми програли насамперед в Празі. Проте, ми набрали дуже велику кількість відсотків, незважаючи на різні домисли і звинувачення на мою адресу", – сказав він.

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Після оголошення попередніх результатів несподівано стало погано президенту країни Мілошу Земану, який підтримував провладний рух "АНО". Його терміново відвезли в лікарню з замку Лани, де він зустрічався з прем'єром Бабішем, пише чеське видання Novinky.

-Мілошу Земану стало погано. Скріншот

Зазначається, що Земан вже вдруге протягом місяця потрапляє в лікарню. У вересні він був госпіталізований через зневоднення і втому.

Проросійські скандали Земана