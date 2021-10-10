У Чехії вибори виграла опозиція – "друг Путіна" Земан потрапив до лікарні

Земан (зліва) важко сприйняв перемогу опозиціонерів. Колаж "Сьогодні"
У Чехії пройшли парламентські вибори, на яких перемогла опозиційна коаліція "Разом", другий місце з невеликим відставанням посів провладний рух "АНО" на чолі з чинним прем'єр-міністром. Про це пише NEXTA.
Так, опозиціонери "Разом" набрали 27,79% голосів, а "АНО" – 27,12%.
Також до парламенту проходять коаліція, яка об'єднує Піратську партію і партію "Старости і незалежні", а також "Свобода і пряма демократія".
Чинний прем'єр Андрей Бабіш визнав поразку на виборах.
"Я повинен визнати нашу поразку, вітаю з перемогою лідера руху "Разом" пана (Петра) Фіалу. Ми програли насамперед в Празі. Проте, ми набрали дуже велику кількість відсотків, незважаючи на різні домисли і звинувачення на мою адресу", – сказав він.
Після оголошення попередніх результатів несподівано стало погано президенту країни Мілошу Земану, який підтримував провладний рух "АНО". Його терміново відвезли в лікарню з замку Лани, де він зустрічався з прем'єром Бабішем, пише чеське видання Novinky.
Зазначається, що Земан вже вдруге протягом місяця потрапляє в лікарню. У вересні він був госпіталізований через зневоднення і втому.
Проросійські скандали Земана
- Мілоша Земана нерідко називають в ЗМІ "другом Путіна" за його проросійську позицію. Так, наприклад, в 2014 році він заявив, що суть української революції в тому, що там воюють бандити з бандитами.
- У 2017-му Земан закликав Україну і решту світу змиритися з анексією Криму, назвавши це "доконаним фактом".
- У 2018-му він виступив за скасування санкцій Заходу проти Москви і підтримав незаконну анексію Криму.
- У 2019-му він назвав Крим російським, чим сильно розлютив українських дипломатів.
- У 2021-му Земан спочатку попросив у Путіна російської вакцини, яку відкидають більшість країн світу, а потім виступив за саміт Росія – ЄС.