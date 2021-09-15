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Привезли в інвалідному візку. У Чехії в лікарню потрапили чинний і колишній президенти

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
15 вересня, 11:27
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Президенти госпіталізовані в Центральний військовий госпіталь у Празі
У Чехії госпіталізували чинного президента 76-річного Мілоша Земана. Колаж: "Сьогодні"
У Чехії госпіталізували чинного президента 76-річного Мілоша Земана. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Президент Чехії Мілош Земан у вівторок був госпіталізований у Центральний військовий госпіталь у Празі. У тому ж військовому госпіталі перебуває і попередник Земана Вацлав Клаус.

Про це повідомляє Novinky.

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76-річного Земана доправили у військовий госпіталь у Празі у візку. Заїжджаючи в двері, він помахав журналістам. Адміністрація президента поки що нічого не пояснила.

Заїжджаючи в військовий госпіталь, Мілош Земан помахав журналістам
Заїжджаючи в військовий госпіталь, Мілош Земан помахав журналістам / Фото: Novinky

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш побажав Земану якнайшвидшого одужання і повноти сил.

"Я нині дуже багато думаю про президента Земана і бажаю йому всього найкращого, нехай він скоро буде здоровим, повним сил і бадьорості", – написав Бабіш.

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Земан давно страждає на невропатію нижніх кінцівок, через що йому важко пересуватися, і цього року на всіх заходах він був в інвалідному візку. Чеські ЗМІ вважають, що госпіталізація може бути тривалою.

Колишнього президента Чехії (2003-2013) Вацлава Клауса госпіталізували в цю ж лікарню. Відомо лише, що у 80-річного політика проблеми з тиском і йому зроблять ряд аналізів.

Сенат Чехії розгляне імпічмент президенту Земану

Раніше ми повідомляли, що комітет із закордонних справ, оборони та безпеки верхньої палати парламенту Чехії проголосував за оголошення імпічменту президенту країни Мілошу Земану через його поведінку після вибухів під Врбетіце і вніс проєкт постанови на розгляд Сенату.

"Ми щойно проголосували в сенатському комітеті із закордонних справ та безпеки за те, що Мілош Земан не може обіймати посаду президента республіки на підставі статті 66 Конституції. Я пропоную Сенату обговорити це наступного тижня", – написав глава комітету Павел Фішер.

Раніше ми писали:

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