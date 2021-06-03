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Сенат Чехії розгляне імпічмент президенту Земану

3 червня, 01:44

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Причиною для відставки Земана є те, як він повів себе "в кризовій ситуації", пов'язаній з вибухами на складах зброї під Врбетіце

Мілош Земан

Мілош Земан / Фото: Дзеркало тижня

Комітет із закордонних справ, оборони і безпеки верхньої палати парламенту Чехії проголосував за оголошення імпічменту президенту країни Мілошу Земану через його поведінку у зв'язку із вибухами біля Врбетіце і вніс проєкт відповідної постанови на розгляд Сенату.

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Про це повідомив глава комітету Павло Фішер у Twitter.

"Ми щойно проголосували в сенатському комітеті із закордонних справ та безпеки за те, що Мілош Земан не може обіймати посаду президента республіки на підставі статті 66 Конституції. Я пропоную Сенату обговорити це наступного тижня", – написав він.

Фішер пояснив, що причиною для відставки Земана є те, як він повів себе "в кризовій ситуації", пов'язаній з вибухами на складах зброї під Врбетіце у 2014 році.

"Я довгий час вважав дії Мілоша Земана несумісними з Конституцією і кульмінацією стала його поведінка в кризовій ситуації, пов'язаній з атакою на Врбетіце... Якщо президент республіки не може обіймати свій пост, а ми прийшли до цього сьогодні, то час його звільнити", – йдеться в заяві голови комітету.

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Нагадаємо, чеська влада вважає, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів біля села Врбетіце на південному сході країни в 2014 році, у зв'язку з чим у квітні було вислано 18 російських дипломатів.

Мілош Земан на тлі скандалу з висилкою російських дипломатів викликав новий, заявивши, що стосовно вибухів біля Врбетіце є дві версії: необережне поводження з боєприпасами і можлива причетність іноземних спецслужб.

Після цього глава верхньої палати парламенту Мілош Вистрчіл заявив, що чеський Сенат розгляне можливість подання державного позову проти Земана за статтею про зраду батьківщині.

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