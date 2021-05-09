Чехія вимагатиме від РФ компенсацію за вибухи у Врбетіце. Скільки хочуть отримати

У Мінекономіки країни вже назвали круглу суму компенсації, проте остаточно це ще не вирішили – суму можуть збільшити

Чехія вимагатиме від Росії компенсації за наслідки вибухів на складах під Врбетіце. Країна планує отримати більше 47 млн доларів.

Реклама

Про це повідомляє Česká televize.

Міністр фінансів Чехії Олена Шіллерова заявила, що міжнародне право дає можливість вимагати від Москви відшкодування збитків.

"Найдоступнішим є відшкодування відповідно до міжнародного права, адже шлях відшкодування збитків у межах кримінального провадження може бути занадто довгим", – сказала вона.

Читайте також: Проросійська Чехія змінює курс – що відомо про підрив складів у Врбетіце і як це позначиться на Україні

Реклама

У міністерстві фінансів Чехії назвали приблизну суму відшкодування – близько 1 млрд чеських крон (понад 47 млн доларів). Однак ця сума ще не остаточна, Злинський край, куди входить Врбетіце, може висунути додаткові вимоги.

Глава адміністрації регіону Радим Голиш вважає, що компенсація повинна враховувати також психологічний збиток жителів і відшкодування за пошкодження майна.

МЗС Чехії вже готує відповідну дипломатичну ноту. Країна може подати заявку на відшкодування вже в найближчі тижні або місяці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Москва знала, що російські спецслужби "засвітилися" у Чехії.