"Ми не Росія" і прапор України. У Празі пройшла акція проти Земана і Кремля (фото, відео)

Тисячі чехів вийшли на вулиці столиці – вимагали подати позов проти президента, який заступився за Кремль після вибухів у Врбетіце

У чеській столиці пройшов багатотисячний мітинг, учасники якого виступили проти Росії і проросійського президента країни Мілоша Земана.

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Про це повідомляє Novinky.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Акція пройшла ввечері 29 квітня на Вацлавській площі в Празі. Її організувала асоціація "Мільйон моментів за демократію" після того, як Земан назвав причиною вибухів на військових складах під Врбетіце не роботу російських спецслужб, а необережне поводження з боєприпасами.

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"Замість підтримки власної держави президент повторює ті самі казки, що й дезінформація на проросійських сайтах і російська пропаганда. Його перебування на посаді становить загрозу безпеці нашої країни", – заявив лідер руху Бенжамін Ролл

Учасники мітингу тримали транспаранти з написами: "Разом ми Захід", "Земан – зрадник" або "Ми не Росія, ми не товар". Також вони вимагали подати проти глави держави позов за зраду Батьківщині.

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Фото: twitter.com/helenasulcova1

А активісти з руху Kaputin, які раніше цього самого місяця встановили перед посольством РФ статую голого президента Росії Володимира Путіна, розтягнули величезний прапор України на знак солідарності з цією країною проти агресії РФ.

Відео: Радіо Свобода

Крім Праги, аналогічні протести відбулися і в десятках інших чеських міст.

Нагадаємо, що реакція Земана на розслідування причетності російського ГРУ до підриву в Врбетіце в 2014 році може послужити причиною для його відставки – зараз верхня палата чеського парламенту розглядає можливість подачі проти президента державного позову за статтею про держзраду.

Відео: Сьогодні