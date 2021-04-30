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"Мы не Россия" и флаг Украины. В Праге прошла акция против Земана и Кремля (фото, видео)

30 апреля, 00:13

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Тысячи чехов вышли на улицы столицы – требовали подать иск против президента, который заступился за Кремль после взрывов во Врбетице

В чешской столице прошел многотысячный митинг, участники которого выступили против России и пророссийского президента страны Милоша Земана.

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Об этом сообщает Novinky.

Фото: REUTERS/David W Cerny

Фото: REUTERS/David W Cerny

Акция прошла вечером 29 апреля на Вацлавской площади в Праге. Ее организовала ассоциация "Миллион моментов за демократию" после того, как Земан назвал причиной взрывов на военных складах во Врбетице не работу российских спецслужб, а неосторожное обращение с боеприпасами.

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"Вместо поддержки собственного государства президент повторяет те же сказки, что и дезинформация на пророссийских сайтах и российская пропаганда. Его нахождение на посту представляет угрозой безопасности нашей страны", – заявил лидер движения Бенжамин Ролл

Фото: facebook.com/tom.rimpel

Фото: facebook.com/tom.rimpel

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Участники митинга держали транспаранты с надписями: "Вместе мы Запад", "Земан – предатель" или "Мы не Россия, мы не товар". Также они требовали подать против главы государства иск за измену Родине.

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Фото: twitter.com/helenasulcova1

Фото: twitter.com/helenasulcova1

А активисты из движения Kaputin, которые ранее в этом месяце установили перед посольством РФ статую голого президента России Владимира Путина, растянули огромный флаг Украины в знак солидарности с этой страной против агрессии РФ.

Видео: Радіо Свобода

Кроме Праги, аналогичные протесты состоялись и в десятках других чешских городов.

Напомним, что реакция Земана на расследование причастности российского ГРУ к подрыву в Врбетице в 2014 году может послужить причиной для его отставки – в данный момент верхняя палата чешского парламента рассматривает возможность подачи против президента государственного иска по статье о госизмене.

Видео: Сегодня
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