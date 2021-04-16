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Чехи ярко потроллили посольство России "голым Путиным на унитазе": видео

16 апреля, 19:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Чешские активисты против российской агрессии в отношении Украины – требуют отвести войска и забрать оккупантов с Донбасса

Активисты из чешского движения Kaputin "усовершенствовали" российское посольство в Праге, установив перед ним статую голого президента России Владимира Путина на золотом унитазе.

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Видео акции опубликовали на странице организации.

Они назвали свой поступок акцией протеста против заключения в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального, нарушений прав человека в РФ и агрессии в отношении Украины.

На этом фоне активисты призвали Кремль освободить Навального и других политзаключенных, а также отвести войска от границы с Украиной, а также забрать оккупантов с Донбасса.

Акция против агрессии России в Праге. Фото: facebook.com/profile.php?id=100004990215589
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Акция против агрессии России в Праге. Фото: facebook.com/profile.php?id=100004990215589

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Кроме того, активисты призвали чешское правительство исключить российское госпредприятие "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы", отказаться от импорта российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сохранить прозападную ориентацию Чехии, а также осудить нарушения прав человека в России, оккупацию и военную агрессию против Украины.

Акция против агрессии России в Праге. Фото: facebook.com/profile.php?id=100004990215589

Акция против агрессии России в Праге. Фото: facebook.com/profile.php?id=100004990215589

Напомним, ранее чешские оппозиционные партии призвали отстранить вице-премьера, который пригласил Россию принять участие в строительстве нового блока АЭС "Дукованы".

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Также мы писали, что министра здравоохранения Чехии уволили за то, что он выступал против поставок вакцины "Спутник V" до того, как она будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств. Позже по такой же причине уволили и главу МИД.

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Россия Чехия унитаз Прага посольство России Владимир Путин
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