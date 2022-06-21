У Дагестані показали всій Росії, що вони "Z"-вівці

Громадяни Росії продовжують вдавати, що вбивство українців - це не їхня справа / Колаж "Сьогодні"
Міністерство сільського господарства Дагестану продемонструвало відео, яке, на думку причетних до кадрів, демонструє підтримку війни в Україні. А на думку спостерігачів – показує, що ж із себе нині представляє чи армія Росії, чи її громадяни.
Що відомо
Відео з'явилося на офіційному Telegram-каналі Мінсільгосп Дагестану. На ньому показано перегін стада овець на літні пасовища. Тварини мають тавро "Z" та "V" – знаки, якими армія міжнародного злочинця Володимира Путіна позначає свою кампанію в Україні.
Кадри бравого стада овець міністерство супроводжувало треком пропутинського співака Олега Газманова зі словами "Росія! Росія! У цьому слові вогонь та сила". Ці патріотичні слова перебивало мекання овець.
Після того, як ролик розійшовся по соцмережах, його вилучили. Проте коментарів від міністерства не було. Але була реакція ТГ-каналу, який показав першим відео.
Заборонені символи
- 19 квітня символи Росії "Z" та "V", які у всьому прогресивному світі тепер прирівнюються до фашистських символів, заборонили у Литві.
- На початку квітня парламент Республіки Молдова заборонив носіння георгіївської стрічки та використання знаків "Z" та "V". Там штраф склав від 9 тисяч леїв (приблизно 14 336 грн.) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним – штраф до 18 тисяч леїв (приблизно 28 673 грн.).
- Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша завантажив у соцмережу еротичну карикатуру про Росію, де продемонстровано процес "зачаття" символіки РФ – літери "Z".
- 1 квітня Верховна Рада визнала Росію державою-терористом та заборонила її військову символіку – ті самі "Z" та "V".