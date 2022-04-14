У Німеччині конфліскували найбільшу у світі яхту російського олігарха

Мільярдер Усманов записав яхту на сестру / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада німецького міста Гамбург конфіскували суперяхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, повідомляє видання. Bloomberg. Це сталося після того, як було встановлено, що вона на законних підставах належить сестрі Усманова, на яку також поширюються західні санкції через війну в Україні.

Найбільше у світі за обсягом 156-метрове судно проходило у Гамбурзі переобладнання. За даними Міністерства фінансів США, воно може похвалитися 25-метровим басейном та двома вертолітними майданчиками і оцінюється у 600-750 мільйонів доларів.

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Федеральне управління боротьби зі злочинністю Німеччини (BKA) заявило, що, попри зусилля з "приховування в офшорі", було встановлено, що власником яхти є сестра мільярдера Гульбахор Ісмаїлова.

"Тому розкішна яхта Dilbar підпадає під дію закону про санкції і може бути законно конфіскована у Гамбурзі", — йдеться у повідомленні відомства.

Представник BKA заявив, що яхта не може бути продана, здана в оренду або передана в заставу.

Наслідки санкцій для російських багатіїв

Цей крок наголошує на ширшому впливі санкцій, накладених Європою та США на надбагатих росіян, які, як вважається, мають тісні зв'язки з президентом Володимиром Путіним. Суперяхти та інші прояви багатства серед російської еліти привернули до себе особливу увагу після вторгнення країни в Україну.

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Усманов володіє великим пакетом акцій USM, російської інвестиційної групи, що володіє пакетами акцій "Металоінвесту", одного з найбільших світових виробників залізняку, і телекомунікаційної компанії "Мегафон". Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, він займає шосте місце серед найбагатших росіян зі статками 19 мільярдів доларів. Яхту, конфісковану в Гамбурзі, названо на честь його матері.

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