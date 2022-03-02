США готуються до конфіскації майна олігархів Росії

Створюється міжнародна слідча група

У російських олігархів за кордоном майна на сотні мільйонів доларів/Колаж "Сьогодні"

Вашингтон розглядає різні варіанти посилення санкцій на Росію та оточення міжнародного злочинця Володимира Путіна, відправив свої війська на війну з Україною. Один із нових варіантів – конфіскація майна російських олігархів.

Про це повідомляє CNN.

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Що відомо

Міністерство юстиції США заявило, що створює спеціальну структуру, яка займатиметься застосуванням санкцій проти російських державних чиновників та олігархів, націлених на їхні яхти, літаки, нерухомість та інші активи по всьому світу.

Повідомляє CNN, що нова оперативна група, що отримала назву KleptoCapture, є частиною зусиль США, Європейського Союзу та інших союзників з покарання Росії та Білорусі за вторгнення до України. Генпрокурор США Меррік Гарланд заявив, що до нової оперативної групи увійдуть прокурори, федеральні агенти та експерти з відмивання грошей, податкові порушення, а також слідчі нацбезпеки з ФБР, IRS, Служби маршалів США та Служби поштової інспекції США.

"Ми не залишимо каменя на камені від тих, чиї злочинні дії дозволяють російському уряду продовжувати цю несправедливу війну. Дозвольте мені прояснити: якщо ви порушите наші закони, ми притягнемо вас до відповідальності", – йдеться у заяві Гарланда.

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Ситуація із санкціями