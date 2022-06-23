У Держдумі закликали знищити посольство США у Києві – причини

Юрій Швиткін дуже хоче у всі списки санкцій США / Колаж "Сьогодні"

У Держдумі вирішили не зупинятися на різних маячних ідеях проти цивілізованого людства і тепер вирішили запропонувати Кремлю рознести в пилюку посольство США в Києві.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24" із посиланням на пропагандистські ЗМІ Росії.

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Загроза

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін заявив, що удару по американському диппредставництві в Києві необхідно завдати у відповідь на те, що США передає нашій країні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

"Це ще раз підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Потрібно розуміти, що ми маємо жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має відбуватися і на ті країни, які постачають озброєння. І не просто знищувати інфраструктуру тощо, а я вважаю, головний центр ухвалення рішень — посольство США. Я думаю, що рано чи пізно це стане метою для збройних сил Росії, народної міліції ДНР та ЛНР. Моя позиція — треба знищувати урядовий квартал, треба знищувати відповідні точки. Так, ця робота ведеться з боку Міністерства оборони, але потрібно завдавати більш масованих ударів", – зажадав депутат.

Маячня з Держдуми